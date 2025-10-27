Alondra mató a su ex en Puebla, lo descuartizó y lo abandonó en bolsas con falso narcomensaje

Puebla, Puebla.- En el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alondra 'N', señalada como la presunta autora material del homicidio calificado de quien fuera su pareja sentimental. La resolución judicial incluye prisión preventiva oficiosa, por lo que la imputada permanecerá en reclusión mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria del proceso penal.

La decisión del juez se fundamentó en las evidencias presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable responsabilidad de la acusada en los hechos. De acuerdo con la carpeta de investigación, el hecho sucedió al pasado 25 de julio. La teoría de la fiscalía sostiene que en esa fecha, la mujer habría citado un encuentro con la víctima en el mencionado municipio.

Fue en el contexto de esta reunión donde presuntamente lo privó de la vida. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y sus restos abandonados en bolsas de plástico en un paraje de la región. La desaparición del hombre movilizó a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia por desaparición de manera inmediata, dando inicio a los protocolos de búsqueda. La incertidumbre llegó a su fin 2 días después, el 27 de julio.

Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre el hallazgo de varias bolsas negras con contenido sospechoso en un camino de terracería de la colonia La Nopalera. Agentes de la Policía Municipal y personal de la FGE se trasladaron al sitio, donde confirmaron la presencia de restos humanos, incluyendo la cabeza de la víctima. En la escena del hallazgo se localizó también un mensaje con amenazas.

El contenido intentaba aparentar un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, una táctica comúnmente utilizada para desviar la atención de las autoridades. No obstante, esta línea de investigación fue rápidamente reevaluada. La información proporcionada por los familiares de la víctima resultó crucial para el esclarecimiento del caso. Ellos declararon ante el Ministerio Público que existía un historial de conflictos severos entre la pareja.

uD83DuDEA8 Hallan dos cuerpos con huellas de violencia en San Salvador El Verde.



Los cuerpos fueron encontrados en un terreno de cultivo, en los límites con San Matías Tlalancaleca.



Las víctimas estaban envueltas en cobijas y atadas de pies y manos. El área fue acordonada y la… pic.twitter.com/3kMZgUQzax — Poder Noticia (@PoderNoticiaPue) September 14, 2025

Agregaron que Alondra 'N' había proferido amenazas de muerte en contra del hombre en múltiples ocasiones. Este testimonio reorientó las pesquisas, centrando las sospechas directamente en la expareja y debilitando la hipótesis del crimen organizado. Con base en estos antecedentes, la FGE efectuó diversas diligencias, recopiló pruebas periciales y testimoniales que permitieron robustecer la acusación

Una vez integrada la evidencia, se emitió la orden de aprehensión contra Alondra 'N', quien fue capturada y puesta a disposición de la autoridad judicial. Tras la audiencia inicial, el juez de control determinó que los elementos presentados eran consistentes y acreditaban la posible participación de la acusada en el delito de homicidio calificado. Ahora, la fiscalía deberá consolidar su investigación para, eventualmente, formular una acusación y buscar una sentencia.

Juez de Control vinculó a proceso a presunta responsable del homicidio de su pareja sentimental en Tlalancaleca.#fiscalíainforma: https://t.co/kZTplWWgDV pic.twitter.com/YsBVSRlovl — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGE Puebla