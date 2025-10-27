Caen cuatro sujetos con 81 envoltorios de crystal y marihuana en carretera de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de las acciones de vigilancia implementadas durante el fin de semana, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron la detención de cuatro individuos en las inmediaciones de la carretera a la comunidad de Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo. La acción se produjo tras sorprender a los sujetos en posesión de múltiples envoltorios que contenían presuntos narcóticos.

El aseguramiento tuvo lugar sobre la carretera 20 sur, donde los agentes realizaban un operativo de prevención y vigilancia. En el lugar, interceptaron a quienes fueron identificados como Juan 'N', de 30 años de edad; José L. 'N', de 21 años; José F. 'N', de 23 años; y Alán 'N', de 26 años. Tras una inspección, las autoridades les encontraron un total de 81 envoltorios. De estos, 14 contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Mientras que los 67 envoltorios restantes albergaban hierba verde y seca, presumiblemente marihuana. Siguiendo el protocolo correspondiente, las cuatro personas fueron informadas sobre sus derechos y, junto con la materia asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados por el delito de narcomenudeo.

Los envoltorios de presunta metanfetamina decomisados

Por otro lado, un operativo de seguridad implementado en Hermosillo, resultó en el arresto de una mujer y el decomiso de sustancias ilícitas en un domicilio de la colonia Centro. El operativo se materializó después de que fue emitida una orden de cateo por parte de un juez, fundamentada en trabajos de inteligencia e investigación previa, según informó el pasado miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Al ejecutar la diligencia en el inmueble señalado, los agentes procedieron a detener a Brenda Marily 'N', de 32 años de edad, quien se encontraba en el lugar al momento de la movilización. Durante la inspección del domicilio, el personal operativo localizó un total de 19 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, conocida comúnmente como crystal.

Fuente: Tribuna del Yaqui