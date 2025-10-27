Capturan a cuatro jóvenes sicarios y les aseguran armas en Empalme; uno de ellos es menor

Empalme, Sonora.- Un operativo coordinado entre la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar) dio como resultado la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un arsenal en el municipio de Empalme. El hecho tuvo lugar en la comunidad de Maytorena, donde las fuerzas del orden, durante labores de patrullaje y vigilancia, lograron la captura de tres adultos y un menor de edad.

Los individuos mayores de edad fueron identificados como José 'N', de 25 años; Alvin 'N', de 23; y Joel 'N', de 18 años. La identidad del menor no fue revelada, en cumplimiento con la ley. Durante la acción, las autoridades decomisaron un importante lote de material bélico compuesto por cuatro armas de fuego, dos fusiles de asalto y dos pistolas. Además, se aseguraron seis cargadores, cerca de 70 cartuchos útiles de diversos calibres y equipo táctico.

Todo el material fue procesado conforme a los protocolos de la cadena de custodia para ser integrado a la carpeta de investigación correspondiente. Tras la detención, a los implicados se les informaron sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y llevar a cabo las indagatorias pertinentes para deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora informó que la presencia de las corporaciones estatales y federales se mantendrá de forma permanente en la región. Estos operativos buscan no solo combatir de manera frontal las actividades ilícitas, sino también generar un entorno de mayor confianza para los ciudadanos, a quienes se les reitera la invitación a colaborar a través de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

El armamento decomisado durante el operativo de autoridades

Cabe recordar que, la mañana del pasado miércoles 1 de octubre se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 40 años, cuya identidad todavía es desconocida, en un área despoblada rumbo a la comunidad de El Tomatal, en el Valle de Empalme. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo fue realizado por personas que pasaban por el lugar, quienes de inmediato se comunicaron al número de emergencias 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui