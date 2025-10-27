Capturan a dos implicados en asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Pisaflores, Hidalgo.- En un avance para la procuración de justicia en el Estado de Hidalgo, las autoridades confirmaron la detención de dos individuos presuntamente responsables del homicidio de Miguel Bahena Solorzano, quien se desempeñaba como presidente municipal de Pisaflores. La acción entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) permitió dar los primeros pasos para el esclarecimiento de este crimen que conmocionó a la región.

La operación culminó con la captura de dos sujetos identificados con las iniciales J. R. V. R. y C. R. R. R. Según el informe oficial emitido el 27 de octubre, las investigaciones del Ministerio Público, ejecutadas por la Agencia de Investigación Criminal, lograron establecer la presunta participación de ambos en el atentado. A J. R. V. R. se le atribuye la autoría intelectual del crimen, actuando como inductor, mientras que C. R. R. R. es señalado como el autor material, es decir, la persona que habría perpetrado el ataque armado que le costó la vida al funcionario.

Tras su detención, ambos individuos fueron puestos a disposición de un juez de control para la audiencia inicial. En esta primera fase, el Ministerio Público formuló la imputación por el delito de homicidio calificado y, como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva, garantizando así su permanencia durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, los caminos procesales de los dos imputados han tomado rumbos distintos.

El sujeto identificado como J. R. V. R. ejerció su derecho a la duplicidad del término constitucional, una prórroga que permite a su defensa recabar y presentar pruebas a su favor antes de que el juez determine si lo vincula o no a proceso. Su situación legal se definirá en una próxima audiencia. Por otro lado, la autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes en el caso de C. R. R. R., por lo que resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en su contra.

uD83DuDEA8 Dos trabajadores del Ayuntamiento de Pisaflores fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del alcalde Miguel Bahena Solórzano, ocurrido el pasado 20 de octubre. Entre ellos, se encuentra el director del DIF municipal, quien permanecerá bajo prisión… pic.twitter.com/16z8dxIq0Y — Effeta.info (@effetainfo) October 28, 2025

A partir de esta decisión, se ha fijado un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la fiscalía como la defensa podrán aportar más datos al caso. Estas acciones son consecuencia directa del trágico suceso ocurrido el pasado 20 de octubre en la comunidad de La Estancia. En esa fecha, el alcalde Miguel Bahena fue interceptado y recibió al menos cinco impactos de arma de fuego.

Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico, sucumbió a sus heridas y llegó sin signos vitales. El crimen generó una inmediata movilización de las corporaciones de seguridad y la enérgica condena del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que exigió una investigación exhaustiva para que el hecho no quedara impune.

Dos personas fueron presentadas ante un juez por presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano: Johny René, posible autor intelectual del ataque, y César Rubiel, supuesto autor material, según las investigaciones de la procuraduría. pic.twitter.com/b9ZvvaTjVi — Áxel Chávez (@axelchl) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui