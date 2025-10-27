Capturan a Miguel Ángel por la colocación de 9 mensajes del crimen organizado en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Tras la aparición de una serie de narcomantas o mensajes del crimen organizado en Hermosillo, capital de Sonora, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, informó que se logró la captura de Miguel Ángel 'N', quien figura como probable integrante de un grupo delictivo y quien además ya tenía antecedentes por otros delitos.

La información fue dada a conocer por el comisario Carlos Flores, quien señaló que el detenido cuenta con antecedentes por portación de arma, amenazas y lesiones, además de la colocación de una narcomanta el 5 de agosto. "La AMIC obtuvo una orden de aprehensión por los delitos de amenazas y resistencia particulares; en este caso son hechos relacionados con la colocación de nueve narcomantas en ocho lugares aquí en Hermosillo".

#Sonora | El comisario de Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, informó que se ejecutó una orden de aprehensión a un joven por colocar nueve ‘narcomantas’ en la ciudad de Hermosillo uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDEA8 pic.twitter.com/yTpVjVgpne — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

De acuerdo con el comisario de la AMIC, la detención fue posible mediante actos de investigación, análisis de videos del C5 y cámaras particulares, que permitieron trazar la ruta del implicado desde el lugar de la colocación de una de las nueve mantas hasta el sitio donde se ocultó. Es decir, con lo anterior se pudo establecer la ruta que siguió Miguel Ángel 'N' a bordo de una bicicleta.

Los mensajes que podían apreciarse en cada una de las nueve mantas estaban atribuidos a un grupo delictivo; eran dirigidos a autoridades a fin de amedrentarlas en su función policial. "Este tipo de situaciones generan inquietud en la población, por lo que es importante aclarar que no existe impunidad en estos casos", concluyó. Carlos Flores señaló que el Gabinete de Seguridad reafirma que no permitirá amenazas ni actos de intimidación contra las instituciones y continuará actuando con firmeza para preservar la paz en Sonora.

Cabe señalar que, durante las diligencias de este caso, los agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia López Portillo; en este se decomisaron 14 máquinas tragamonedas. El comisario de la AMIC, Carlos Flores, señaló que Miguel Ángel 'N' intentó evitar ser identificado usando una lámpara de mano para deslumbrar las cámaras, pero no se impidió confirmar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / AMIC