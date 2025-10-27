Capturan a ocho sicarios tras enfrentamiento armado en Michoacán; cuatro son menos de edad

Puruándiro, Michoacán.- Un operativo de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno, culminó con la detención de ocho individuos en el municipio de Puruándiro, Michoacán, entre los cuales se encuentran cuatro menores de edad. Además, realizaron el aseguramiento de un arsenal, narcóticos y vehículos robados. El suceso tuvo lugar en la colonia El Saucito, tras una agresión armada dirigida contra agentes de la Policía Municipal.

El despliegue de seguridad se activó la noche de ayer 26 de octubre, cuando los elementos solicitaron apoyo tras ser objeto de un ataque. En respuesta, personal de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se unió al operativo, logrando neutralizar la situación y efectuar la captura de los presuntos responsables, siete masculinos y una mujer, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

El grupo detenido tenía en su poder un total de ocho armas de fuego. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en su informe diario que la mitad de estas correspondían a armas largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la otra mitad a armas cortas. Además del armamento, las autoridades incautaron equipo táctico que incluía un par de placas balísticas, un casco y múltiples cargadores con 71 cartuchos útiles.

También se aseguraron cuatro motocicletas que contaban con reporte de robo vigente, las cuales presuntamente eran utilizadas por el grupo para sus actividades ilícitas. Uno de los decomisos más importantes fue el de aproximadamente dos kilos de metanfetamina. Las autoridades federales estimaron el valor de este narcótico en el mercado ilícito en 507 mil 300 pesos, lo que representa un importante golpe financiero a la estructura criminal.

En declaraciones a los medios, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, señaló que los individuos capturados son presuntos integrantes de una célula delictiva conocida como Los Lolos, que opera en la región. Este evento en Puruándiro se suma a otros incidentes de seguridad registrados en Michoacán durante el mes de octubre, como el homicidio del subdirector de Seguridad de Indaparapeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui