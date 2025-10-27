Choferes implicados en camionazo de autobús de pasajeros podrían ser vinculados a proceso este martes

Hermosillo, Sonora.- Tras el accidente carretero en el que se vio implicado un autobús de pasajeros, el cual cobró la vida de siete personas y dejó más de 20 heridos, se informó de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que los dos choferes fueron imputados, por lo que la audiencia para la vinculación a proceso el martes de esta semana.

El vicefiscal de Investigación de la FGJES, Jesús Francisco Moreno Cruz, informó que los conductores Francisco Javier 'N' y Joel Alberto 'N' mañana martes 28 de octubre, a las 14:30 horas, estarán en audiencia para vincularlos a proceso. Al primero se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, y al segundo se le imputa el delito de abandono de personas. Cabe señalar que ambos fueron capturados el pasado 21 y 23 de octubre, después de que ambos huyeran del sitio del accidente.

?? Choferes de #Tufesa enfrentarán juicio el 28 de octubre por el volcamiento fatal en la carretera #Hermosillo-#Guaymas, que dejó 7 muertos y 24 heridos. Jesús Francisco Moreno, vicefiscal de la @fgjesonora, confirma homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de… pic.twitter.com/ly5n46xYz3 — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) October 27, 2025

El accidente sucedió el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas-Hermosillo cuando el camión de pasajeros que viajaba de Culiacán con destino a Nogales se volcó, presuntamente a causa de que el chofer se quedó dormido, y provocó la muerte de tres menores de edad y cuatro mujeres de diferentes edades.

Moreno Cruz dio a conocer que los defensores de ambos imputados pidieron ampliar el término constitucional para presentar pruebas adicionales ante el juez. "Los defensores manifestaron en audiencia que era necesario ofrecer diversos datos de prueba para que el juez pudiera resolver su situación jurídica", señaló. La FGJES señaló que está realizando constantemente las investigaciones para esclarecer por completo las causas del accidente.

El funcionario dijo que a ambos choferes ya se les fueron formuladas las imputaciones el pasado viernes 24 de octubre. "A uno de ellos por el delito de abandono de personas, y al conductor por delitos culposos de hechos de tránsito, en la pérdida de la vida de siete personas y diversos tipos de lesiones en perjuicio de 24 víctimas", afirmó. El pasado martes 21 de octubre se confirmó la detención del chofer copiloto, esto en Sinaloa, y el jueves 23 de octubre se logró la captura del conductor, quien se ocultaba en Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui