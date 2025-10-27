Ciclista de 67 años sufre trágica muerte en Coahuila; un tractocamión le pasó por encima

Saltillo, Coahuila.- En un lamentable caso registrado durante el fin de semana, un ciclista tuvo una trágica muerte en calles de la colonia Nuevo Mirasierra, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila. Los primeros informes señalan que el hombre perdió la vida luego de que un tractocamión le pasara por encima, momento que quedó grabado por una cámara de seguridad. El cuerpo del afectado quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que el tráiler detuvo su marcha.

Según información proporcionada por Telediario Coahuila, el fallecido fue identificado de forma preliminar como Javier Flores, de 67 años de edad y con domicilio en la colonia Gaspar Valdez, quien fue reconocido por su hijo. El fatal incidente tuvo lugar en el cruce del bulevar Cedros e Isla Cedros, cuando el sexagenario fue embestido por un tractocamión de la marca Kenworth T800, modelo 2002 y perteneciente a una empresa de reciclaje.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del fatal accidente en la colonia Nuevo Mirasierra, Saltillo, en donde un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida; así fue visto segundos antes. uD83DuDEA8uD83DuDC47 pic.twitter.com/Rritx7Yd7E — Vanguardia (@vanguardiamx) October 25, 2025

De acuerdo con el reporte oficial de Tránsito Municipal en Saltillo, la unidad pesada era conducida por Sergio 'N', de 47 años y con domicilio en la colonia Cecilia Ocelli. En su declaración, el chofer dijo que transitaba sobre la calle Islas Cedros, pero al intentar dar vuelta hacia el sur del bulevar Cedros se impactó de frente contra el ciclista. Agentes municipales arribaron al sitio y acordonaron el perímetro para realizar el peritaje correspondiente.

El conductor dijo que no lo alcanzó a ver, hay que esperar a periciales, el chofer se encontraba un poco asustado al momento de arribar y platicar con él, ya lo aseguramos y probablemente va a quedar como responsable. El consejo es que los conductores de camiones tomen precauciones al manejar, voltear para todos lados al realizar maniobras", declaró Israel Sosa, responsable de turno de Tránsito Municipal en Saltillo, a medios locales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley. Por su parte, el conductor del tractocamión fue detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui