Detenido en Sonora: 'El Piri' está acusado de desaparecer al tío de su ex y a otro hombre

Magdalena de Kino, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició un proceso penal en contra de José Ángel 'N', identificado también con los alias 'El Piri' y 'El Górgoro'. El individuo enfrenta una imputación por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de personas, en perjuicio de Santana 'N' y Juan Valentín 'N'. Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar el pasado 1 de mayo, comenzando en el municipio de Altar y culminando en Magdalena de Kino.

Durante la audiencia inicial de control de detención, el Ministerio Público expuso ante el juez los datos recabados, los cuales configuran la teoría del caso. Según esta, José Ángel 'N' habría utilizado un engaño para lograr su objetivo. Presuntamente, solicitó a las víctimas que lo transportaran desde Altar hasta Magdalena de Kino. El viaje se realizó a bordo de un vehículo Dodge Charger de color negro, modelo 2013 y con placas del estado de Durango, que era propiedad de una de las víctimas.

Las indagatorias ministeriales sugieren que, una vez que llegaron a su destino en Magdalena de Kino, el imputado presuntamente entregó a Santana 'N' y a Juan Valentín 'N' a otros sujetos. Desde ese momento, se desconoce el paradero de ambas víctimas, quienes se presume que fueron privadas de su libertad y ocultadas por este grupo. Un elemento clave en la investigación son las últimas comunicaciones registradas de Santana 'N'. Entre las 16:00 y las 20:00 horas de aquel 1 de mayo, envió mensajes de texto y videos a sus familiares desde su teléfono celular.

El análisis de la geolocalización del dispositivo arrojó ubicaciones en los municipios de Magdalena y Santa Ana, lo que corrobora la ruta del viaje y proporciona un marco temporal y geográfico para los hechos. Además, la FGJES destacó un vínculo preexistente que podría haber facilitado el engaño. José Ángel 'N' fue pareja sentimental de una sobrina de Santana 'N' durante aproximadamente ocho años. Esta relación familiar pasada es una línea de investigación fundamental, ya que sugiere la existencia de una confianza previa que el imputado pudo haber explotado.

En el ámbito procesal, tras evaluar los argumentos de la fiscalía, el juez de control dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para José Ángel 'N', asegurando su permanencia durante el proceso. La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan activas y con dos objetivos prioritarios, establecer la ubicación y garantizar la integridad de las víctimas, y identificar y detener a todos los coautores involucrados en este acto delictivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora