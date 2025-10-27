Detienen a mujer y dos hombres en Ciudad Obregón; les encontraron 21 envoltorios de crystal

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades de seguridad lograron la detención de cinco individuos durante diversas acciones operativas realizada este fin de semana en Ciudad Obregón. Estos esfuerzos, que forman parte de un plan integral para el combate a ilícitos, fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría de Marina (Semar), con el apoyo de corporaciones estatales.

En uno de los casos se recibió una denuncia a través de la línea de emergencias 911, por lo cual se movilizaron oficiales municipales al fraccionamiento Puente Real. El reporte alertaba sobre presuntas actividades de narcomenudeo en dicha zona del noroeste de la ciudad. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un individuo que coincidía con la descripción proporcionada, identificado como Martín 'N', de 45 años de edad.

Tras realizar una inspección, se le encontraron en posesión de 15 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina o crystal. El otro hecho sucedió en el fraccionamiento Villas del Rey, durante un recorrido de vigilancia conjunto entre la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Marina, que dio como resultado otra detención. Los oficiales observaron a un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta.

Martín 'N', de 45 años, arrestado con varias dosis de droga

Ninguno de los dos utilizaban el casco de seguridad obligatorio. Al marcarles el alto para señalar la infracción al reglamento de tránsito, se procedió a una revisión preventiva. Durante la inspección, se les encontraron seis envoltorios de plástico que contenían una sustancia de apariencia similar al crystal. El contralmirante Claudio Cruz Hernández, titular de la SSPM, señaló que estas acciones reflejan el compromiso continuo de la institución por mantener el orden y la paz social.

La pareja de motociclistas detenida en posesión de narcótico

señaló que la coordinación entre autoridades es fundamental para ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad de las familias cajemenses. Los cinco detenidos, junto con las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las carpetas de investigación por la probable comisión de delitos contra la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui y SSPM de Cajeme