Ejecutan a balazos a reconocido cantante durante una convivencia familiar en Guanajuato

Abasolo, Guanajuato.- Durante la noche del domingo 26 de octubre de 2025, Juan Luis, conocido artísticamente como 'El Bocho', vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, murió en un ataque a balazos perpetrado durante un convivio familiar en la colonia Los Pirules, perteneciente al municipio de Abasolo, Guanajuato. Testigos señalaron que dos sujetos privaron de la vida al intérprete, en un hecho que ha conmocionado al mundo de la música regional mexicana.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad, cuando sujetos armados se presentaron en el lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en al menos cinco ocasiones al cantante. En medio de las detonaciones, los asistentes intentaron resguardarse al interior del inmueble, mientras que los responsables huyeron del sitio a bordo de un vehículo tras lograr su cometido.

Vuela alto mi ching… nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón", escribió Grupo Dorado de Abasolo en una publicación que realizó en redes sociales en honor a su vocalista.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios a Juan Luis; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala que sufrió. Una vez que se confirmó el deceso, elementos de la Policía Municipal de Abasolo acordonaron y resguardaron el perímetro. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los atacantes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como peritos de la Fiscalía Regional B, se desplazaron desde Irapuato a Abasolo para realizar las diligencias correspondientes. Como resultado de las pesquisas, los especialistas recabaron indicios balísticos y testimonios de los asistentes, para finalmente ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley.

¿Quién era Juan Luis 'El Bocho'?

Juan Luis 'El Bocho' era reconocido regionalmente por su trayectoria artística, así como por su carisma, entrega y pasión por la música, principalmente por el huapango. El Grupo Dorado de Abasolo, en donde se desempeñaba como vocalista, goza de un gran reconocimiento en Guanajuato y estados aledaños. Tras darse a conocer la noticia sobre el homicidio del intérprete, colegas y fans han externado sus condolencias en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui