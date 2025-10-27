Ejecutan a joven dentro de barbería al sur de Hermosillo; solitario sicario le disparó y huyó

Hermosillo, Sonora.- Un hombre de aproximadamente 23 años de edad fue asesinado tras un ataque armado ocurrido al interior de una barbería en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de la ciudad de Hermosillo. El hecho se registró alrededor de las 17:40 horas de este lunes 27 de octubre, en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Jazmín y Jacinto López. Según versiones de testigos, un sujeto solitario ingresó al local.

Sin mediar palabra abrió fuego de manera directa contra la víctima, un joven que se encontraba en el interior. Tras perpetrar el crimen, el agresor se dio a la fuga a fuerza de carrera, perdiéndose entre las calles aledañas. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada de manera extraoficial como Jonathan, de unos 23 años.

Familiares del occiso arribaron a la escena y reconocieron el cuerpo, el cual quedó tendido dentro del inmueble. El suceso provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo se presentaron en el sitio para acordonar y resguardar el perímetro.

Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, con el objetivo de localizar al responsable, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas en relación con estos sucesos. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento de la escena.

El lugar de los hechos fue resguardado y procesado por autoridades

Los peritos iniciaron las indagatorias correspondientes, recabando indicios balísticos y evidencias que permitan esclarecer la mecánica de los hechos e integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo del joven fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley y trámites legales.

