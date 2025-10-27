Ensenada: Mujer muere y bebé de 7 meses queda lesionada tras accidente en carretera a La Bufadora

Ensenada, Baja California.- El pasado domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 18:00 horas, ocurrió un fuerte accidente en el kilómetro 6 de la carretera Maneadero a La Bufadora, en la delegación Maneadero, Ensenada. De acuerdo con información extraoficial, se confirmó la muerte de una mujer de identidad desconocida, así como cuatro lesionados, entre ellos una bebé de siete meses.

Aparentemente, el vehículo involucrado es un sedán rojo que, por razones todavía desconocidas, el conductor perdió el control y, tras un par de volteretas, terminó volcándose. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que se trataba de una familia. En cuanto a los sobrevivientes, fueron trasladados a un hospital cercano, donde están siendo atendidos y se encuentran en estado grave.

Tras el impactante incidente, algunos miembros de la comunidad se acercaron para intentar auxiliar a las víctimas y llamaron a las autoridades, por lo que, después de un rato, arribaron al lugar unidades de emergencia. Asimismo, también se presentó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se hicieron cargo de la escena y detuvieron a una persona como sospechosa.

Los sobrevivientes se encuentran graves

En otro hecho, la mañana de este lunes 27 de octubre se registró otro accidente, esta vez en la colonia Popular 89, en el cruce de la calle Colonet y Circuito Oriente. De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Bomberos de Ensenada, los elementos del departamento fueron notificados a las 06:55 horas, por lo que, al llegar, se percataron de que había personas atrapadas entre los fierros.

Es así que la unidad E-3 de la Estación Valle Dorado se dedicó a realizar las maniobras de rescate. Una vez a salvo, se les brindó atención para, ya estabilizados, trasladarlos a recibir atención médica. En nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier avance. Se hace un llamado a manejar con extrema precaución, sobre todo a primeras horas del día, cuando la visibilidad es menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui