Fatal accidente en Hermosillo: Motociclista pierde la vida al impactar contra una vaca

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 19:35 horas, perdió la vida un motociclista de identidad desconocida tras sufrir un impactante accidente contra una vaca, lo que ocasionó que su cuerpo quedara tendido sobre el pavimento. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron sobre el cruce de la carretera 26 y el bulevar Quiroga, en la ciudad de Hermosillo.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, quienes de inmediato se percataron de que había un sujeto inconsciente, por lo que se impidió el paso de vehículos. Una vez que llegaron paramédicos de la Cruz Roja, procedieron a trasladarlo al hospital más cercano. Sin embargo, tiempo después se informó que, aunque fue atendido en el nosocomio, no soportó las heridas del incidente.

Precisamente, en la escena también se presentaron peritos de la Fiscalía para realizar las indagatorias correspondiente y retirar la moto que quedó en terribles condiciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, son todos los datos con los que se cuenta. En caso de que se pronuncie una fuente oficial, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

En otro asunto, ayer dos personas resultaron lesionadas alrededor de las 17:45 horas en el bulevar Ganaderos y calle Hortalizas, en la colonia Las Lomas. El accidente ocurrió cuando un Nissan blanco modelo 2025 y un Chevrolet Onix gris modelo 2024 chocaron, debido a que uno de los conductores invadió el carril contrario. Paramédicos atendieron a los heridos, mientras que las autoridades se encargaron de elaborar el informe correspondiente para deslindar responsabilidades.

Según el informe policial, en la primera unidad viajaban un hombre de 59 años y una mujer de 54; en cuanto a la segunda, el conductor fue identificado como un joven de 33 años y su acompañante, una mujer de 54. Por el momento, no hay muchos detalles acerca del estado de salud de los afectados. Se hace un llamado a manejar siempre con precaución y evitar accidentes que podrían terminar con la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui