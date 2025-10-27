Fiscalía de Durango confirma asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán; investigan posible móvil

Durango, Durango.- Este lunes 27 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la muerte del periodista Miguel Ángel Beltrán, de 60 años de edad. De acuerdo con información extraoficial, su cuerpo fue hallado el sábado 25 de octubre, envuelto en una cobija, sobre la carretera libre Durango–Mazatlán, a la altura del kilómetro 30, en las inmediaciones del poblado de Río Chico.

De hecho, su cadáver presentaba huellas de violencia y junto a él fue encontrado un mensaje con amenazas. Los seres queridos del comunicador ya lo reconocieron en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Según medios locales, la última vez que sus familiares tuvieron noticias de él fue la mañana del jueves 23 de octubre de 2025, cuando el adulto mayor salió de su domicilio rumbo al trabajo.

En cuanto a sus funciones periodísticas, se sabe que últimamente se desempeñaba como reportero policiaco y cronista deportivo. Además, se menciona que estaba a cargo de las cuentas Capo en TikTok y @lagazzetadgo en X, donde abordaba temas relacionados con el crimen organizado. De igual forma, formó parte del equipo de Contexto de Durango, La Voz de Durango, y fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila.

Su cuerpo presentaba huellas de violencia

Otra de las hipótesis no oficiales indica que su muerte podría estar relacionada con diversas publicaciones y videos en los que denunció presuntos fraudes y abusos del Gobierno estatal, por lo que se sospecha que fue levantado, torturado y finalmente asesinado en un acto de venganza. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja conforme pasen las horas.

No es la primera vez que un periodista pierde la vida en circunstancias extrañas, pues otro de los casos fue el de Salomón Ordóñez Miranda, asesinado en un presunto ataque armado la noche del lunes 23 de junio de 2025 en el municipio de Cuetzalan, en la sierra norte de Puebla. En fechas más recientes se registró también el homicidio de Kristian Uriel Martínez Zavala, fundador y director del medio digital El Silaoense MX, ocurrido la madrugada del 2 de marzo de 2025 en el municipio de Silao, Guanajuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui