Gatilleros interceptan y matan a hombre al norte de Hermosillo; es la segunda víctima del día

Hermosillo, Sonora.- Un hombre perdió la vida la noche de este lunes 27 de octubre tras ser víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Palo Fierro, ubicado en la zona norte de Hermosillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:20 horas en la avenida Maderas Sur y la calle Coritas. De acuerdo con los informes iniciales, la víctima fue interceptada en la vía pública por presuntos sicarios, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Inmediatamente se dieron a la fuga, sin que hasta el momento hayan sido localizados. El reporte de disparos de arma de fuego generó una rápida movilización de las corporaciones de seguridad y de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar y valorar al individuo, confirmaron que ya había fallecido. Aunque la identidad del occiso no ha sido revelada, trascendió que familiares llegaron al sitio y reconocieron el cuerpo.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por un fuerte despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo, quienes implementaron un operativo en los alrededores para localizar a los responsables, sin resultados positivos. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo del procesamiento del lugar

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y continuar con los procedimientos de identificación. Cabe mencionar que este no es el primer hecho violento que ocurre este día en Hermosillo, pues un hombre de aproximadamente 23 años de edad fue asesinado tras un ataque armado ocurrido al interior de una barbería en la colonia Adolfo López Mateos.

El homicidio se registró alrededor de las 17:40 horas de este lunes, en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Jazmín y Jacinto López. Según versiones de testigos, un solitario sujeto ingresó al local y sin mediar palabra abrió fuego de manera directa contra la víctima, un joven que se encontraba en el interior. Tras perpetrar el crimen, el agresor se dio a la fuga a fuerza de carrera, perdiéndose entre las calles aledañas.

Fuente: Tribuna del Yaqui