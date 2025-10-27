Hallan a Cecilia Concepción Torres Ortega tras casi una semana desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó que, gracias a la intervención por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Cecilia Concepción Torres Ortega fue localizada con vida tras varios días de búsqueda. De acuerdo con la célula informativa, la joven de 23 años de edad había desaparecido desde el pasado lunes 20 de octubre de 2025 en Hermosillo, cuando salió de su domicilio con destino a su trabajo y no volvió a tener contacto con su familia.

Según la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado, Cecilia se encuentra en buen estado de salud. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) agradeció el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación que contribuyeron a la difusión de su ficha de búsqueda. Hasta el momento no se tienen datos sobre la manera en la que ocurrió su desaparición.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, con información confirmada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la C. CECILIA CONCEPCIÓN TORRES ORTEGA ha sido localizada con vida", se puede leer en el informe más reciente difundido en redes sociales.

En una primera instancia, las autoridades correspondientes indicaron que la familia de Cecilia perdió comunicación con ella alrededor de las 16:30 horas del 20 de octubre. En ese momento vestía una filipina gris oscura, parte de su uniforme laboral, y tenía como destino el hotel Fiesta Inn que se encuentra sobre el bulevar Kino. También se reiteró su compromiso de mantener activa la coordinación con distintas corporaciones para la atención inmediata de reportes de personas desaparecidas en el estado.

Desde entonces, su paradero era desconocido, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda. Se dijo que la fémina mide metros, pesa 50 kilogramos, tiene el cabello largo, lacio y color café, ojos cafés oscuros y tez morena clara. Entre sus señas particulares destacan un lunar en el pecho, similar a una verruga, y una mancha lunar arriba de la cadera derecha.

