Hermosillo: Joven golpea a su mamá y hermano en Puerta del Rey; discutieron por café y huevos

Hermosillo, Sonora.- Este pasado domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 06:25 horas, fue detenido Max Ronaldo, de 18 años de edad, por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo. De acuerdo con información extraoficial, se acusó al joven de agredir de manera verbal y física a su madre y a su hermano. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Jaray del fraccionamiento Puerta del Rey.

Al parecer, la mujer de 49 años y el adolescente de 17 señalaron a su pariente de insultarlos, y en un determinado momento comenzaron a recibir golpes. Supuestamente, la causa de tanta molestia fue que ambos tomaron sin permiso su café y huevos. Debido a su arresto, el responsable actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

En otro asunto, durante la madrugada, en la cerrada Villa Madero de la colonia Villas del Sur, se capturó a un individuo identificado como Jesús Alfonso, de 40 años de edad, luego de que su exesposa lo denunciara por jalarle el cabello y golpearla en el área de los ojos con los puños cerrados. Se desconocen mayores detalles de este caso en particular, aunque en nuestro medio estaremos al pendiente.

El joven fue detenido

Mientras tanto, en la calle Nueva Circunvalación, ubicada en la colonia Coloso Alto, Rubén, de 46 años de edad, agredió a su pareja al grado de ocasionarle sangrado en la nariz y hematomas en el rostro. De igual forma, una mujer de 35 años llamó a las autoridades a las 23:35 horas para reportar a su hermano Francisco Javier, de 43 años, por amenazarla con un cuchillo en la colonia Insurgentes.

#Seguridad | Violencia en Culiacán: A balazos ejecutan a vendedor de pan en la colonia Emiliano Zapata ??uD83CuDF5Ehttps://t.co/u1zudeGNd0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Por último, a las 01:30 horas, en una casa ubicada en las calles Bácum y República de Colombia, en la colonia Misiones, un hombre identificado como Bernardo golpeó y amenazó con un arma blanca a su esposa e hijas de 30, 12 y 8 años de edad, respectivamente. Una vez que arribaron al sitio los agentes, el sujeto incluso intentó agredirlos; sin embargo, la situación fue controlada y se logró su aseguramiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui