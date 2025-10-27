Hombre intoxicado intentó atacar a su propio padre, tío y abuelo con una navaja en Torreón

Torreón, Coahuila.- La tarde del domingo 26 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, efectuaron la detención de un hombre identificado como Jorge 'N', de 27 años de edad, por presuntamente atacar a tres integrantes de su familia con una navaja. En primera instancia se informó que el detenido agredió físicamente a su padre, tío y abuelo, a quienes intentó lastimar con el arma blanca.

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), los hechos se registraron a las 17:00 horas del domingo en un domicilio ubicado en la colonia Las Luisas, en la ciudad de Torreón. A través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector alertaron a las autoridades locales sobre un caso de violencia familiar, por lo que se desplegó una intensa movilización policial.

A su llegada, los uniformados observaron al sujeto en cuestión portando el objeto punzocortante y, según el testimonio de los vecinos, se encontraba fuera de sí, aparentemente por la influencia de una sustancia ilícita. Después de varios minutos de forcejeo, los oficiales consiguieron someter al supuesto agresor y lo desarmaron, con lo que se evitó que pudiera causar mayores daños y que la situación pudiera escalar a más.

El detenido fue identificado como Jorge 'N', de 27 años de edad.

Testigos señalaron que el hombre se encontraba fuera de sí y lanzaba amenazas contra sus propios familiares, por lo que fue necesario el uso de la fuerza para controlar la situación", detalló el medio Telediario Coahuila.

Debido a las agresiones y amenazas, así como por la posesión del arma blanca, Jorge 'N' fue puesto a disposición de la comandancia municipal y posteriormente turnado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, quien se encargará de definir la situación legal del tenido en las próximas horas.

Un caso similar ocurrió el pasado miércoles 22 de octubre en el ejido Los Arenales, ubicado en el municipio de Torreón, cuando José Manuel 'N', de 19 años, fue detenido por agredir y amenazar con un arma blanca a su propia madre. El joven agredió verbal y físicamente y la amenazó con un cuchillo en un domicilio situado en las calles Flor del Desierto y La Loma, hasta donde llegó personal de seguridad y arrestó al atacante.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/We5E7zKRNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui