Le cerraron el paso y lo asesinaron a tiros en Edomex; ahora pasarán 47 años en prisión

Nicolás Romero, Estado de México.- Una sentencia de 47 años de prisión recibieron cinco individuos, tras acreditarse su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Los sentenciados, identificados como Edgar García Jiménez, Jesús Misael Barrera Hernández, Max Reyes Rebollar, Daniel Reyes Rebollar y Noé Enrique Delgado Macías, fueron hallados culpables por hechos ocurridos en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detalló este lunes que el suceso tuvo lugar el 25 de diciembre de 2024. Según la carpeta de investigación, la víctima se encontraba a bordo de su vehículo particular sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Bulevares del Lago. En ese momento, fue interceptado por los ahora sentenciados, quienes viajaban juntos en otro automóvil con el cual le impidieron el paso.

Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los cinco individuos bajaron de su unidad y, utilizando un arma de fuego, amagaron al conductor con la intención de que abriera su vehículo. Al no conseguir su objetivo y ante la resistencia de la víctima a descender o abrir las puertas, los agresores accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra él. Las lesiones producidas por los disparos le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Inmediatamente después, los responsables abordaron su automóvil y se dieron a la fuga. Tras el hecho violento, la FGJEM inició las diligencias correspondientes, desplegando un operativo de investigación que combinó labores de campo y análisis de gabinete. Gracias a estas indagatorias, se logró la identificación precisa de los cinco implicados, lo que posteriormente derivó en su localización y aprehensión.

Una vez puestos a disposición de la justicia e ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, se dio inicio a su proceso legal. La autoridad judicial evaluó el cúmulo de pruebas aportadas por la Fiscalía, las cuales demostraron la culpabilidad de los acusados. El fallo dictado no solo establece la pena de 47 años de cárcel, sino que también deberán cubrir una multa de 192 mil 711 pesos y pagar 237 mil 768 pesos como reparación del daño.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM