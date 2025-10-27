'Levantón' en Sonora: Lo hieren, roban y abandonan tras subirlo a la fuerza a un vehículo

Nogales, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 27 de octubre de 2025, un hombre fue privado de su libertad por sujetos armados en el municipio de Nogales, Sonora. El sujeto recibió múltiples golpes y heridas producidas por arma blanca, además de que lo despojaron de sus pertenencias. Derivado de las agresiones físicas, el afectado tuvo que ser trasladado a un hospital, hasta donde arribaron elementos policíacos para realizar las respectivas averiguaciones.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 16:25 horas aproximadamente, cuando agentes de la Policía Municipal se movilizaron hacia la calle Onix, ubicada en el fraccionamiento 5 de Mayo, en donde se reportó la presencia de una persona lesionada con arma blanca. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien se identificó como Armando I. de 50 años de edad.

En su testimonio, el individuo señaló que se encontraba caminando por las calles Onix y Agua Marina, cuando dos personas del sexo masculino lo interceptaron. Posteriormente, los agresores lo subieron a la fuerza a un vehículo y comenzaron a lastimarlo. Tras lograr su cometido, los delincuentes abandonaron al hombre en las calles Bustamante y Tecnológico con una herida sangrante en el abdomen y sin sus pertenencias.

Por sus propios medios, Armando I. se comunicó a las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital General Zona 5 del IMSS, el cual se localiza en la colonia Siglo XXI. Luego de ser valorado, el personal médico diagnosticó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Hasta el momento, no se tienen datos sobre los responsables.

El hombre lesionado fue trasladado al Hospital General Zona 5 del IMSS.

En otro caso similar registrado el pasado viernes 24 de octubre en Nogales, un hombre identificado como Arnoldo 'N', de 28 años, fue privado de la libertad sobre la avenida Obregón por sus captores que se desplazaban a bordo de un vehículo tipo pick up de la marca Toyota Tacoma, modelo reciente. Tras ser subido a la fuerza, los criminales comenzaron a golpearlo a puño limpio y uno de ellos sacó un encendedor y quemó distintas partes de la superficie corporal.

Fuente: Tribuna del Yaqui