Lo sorprenden con 180 envoltorios de metanfetamina en Ciudad Obregón; ya está en prisión

Ciudad Obregón, Sonora.- Un individuo identificado como Fermín Lorenzo 'N' y/o Guadalupe José Miguel 'N', de 53 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. La decisión fue tomada por un juez de control, quien además impuso prisión preventiva justificada, asegurando que el imputado permanezca en reclusión durante el desarrollo de la investigación.

La acción judicial se deriva de una detención realizada el pasado 24 de octubre de 2025, alrededor de las 12:31 horas, en la colonia Eusebio Kino, de Ciudad Obregón. El aseguramiento fue el resultado de un operativo entre distintas corporaciones de seguridad, en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la inspección, las autoridades localizaron entre las pertenencias del sujeto un total de 180 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. Tras el análisis químico correspondiente, se confirmó la naturaleza del narcótico, arrojando un peso neto total de 35.827 gramos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) sustentó la acusación de posesión con fines de venta.

Con la vinculación a proceso, se dio inicio a la etapa de investigación complementaria. Durante este periodo, el Ministerio Público trabajará en la recopilación de pruebas adicionales para robustecer la carpeta de investigación. La FGJES señaló que con esta acción "reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las corporaciones federales y estatales para combatir frontalmente el narcomenudeo en Sonora".

Bajo prisión preventiva y vinculado a proceso presunto narcomenudista en Ciudad Obregón



-Le fueron encontrados 180 envoltorios con droga



Cajeme, Sonora, 27 de octubre de 2025.- Después de ser capturado por elementos de Seguridad Pública en posesión de 180 envoltorios con… pic.twitter.com/IYYEiSs5gE — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 27, 2025

En otro caso reciente, las autoridades de Sonora informaron que, derivado de acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó la detención de un hombre identificado como Francisco Javier 'N', de 46 años de edad, y el aseguramiento de narcóticos en un domicilio de la colonia Real del Bosque, en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora