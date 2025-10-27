Localizan cadáver junto a una central de autobuses en Nogales; estaba en un terreno baldío

Nogales, Sonora.- En un caso registrado el sábado 25 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, concretaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, aún sin identificar, en un terreno baldío de la colonia Kalitea. De acuerdo con los reportes preliminares del caso, las causas del deceso se pudieron deber a una posible sobredosis por el consumo de algún tipo de narcótico.

Según el informe oficial por parte de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 16:37 horas del sábado, cuando oficiales municipales recibieron la alerta sobre la presencia de un cuerpo que se encontraba tirado a un costado de la central de autobuses Albatros, la cual se sitúa sobre la avenida Obregón del municipio fronterizo, por lo cual se generó una intensa movilización policial en la zona.

Versiones extraoficiales señalan que la persona fallecido sufrió una sobredosis.

A su llegada, los uniformados confirmaron que una persona inconsciente estaba tirada en un terreno baldío. En el lugar, los agentes se encontraron con paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes les informaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Los primeros reportes señalan que se trata de una persona de aproximadamente 1.70 metros, complexión delgada y un tatuaje no legible en la muñeca.

Al momento de ser encontrado, el hoy occiso vestía una playera negra manga larga, un pantalón negro y tenis marca Nike. Una vez que se constató el deceso, los policías acordonaron el perímetro y dieron aviso al Centro de Atención Temprana. Posteriormente, personal de Servicios Periciales se encargó de las diligencias correspondientes para que el cadáver pudiera ser trasladado al anfiteatro local, en donde se le van a realizar las pruebas de ley.

En otro caso similar registrado el sábado 25 de octubre en Nogales, agentes de Seguridad Pública Municipal localizaron el cuerpo sin vida de una persona al interior de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la Clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual se ubica en el parque industrial San Ramón. Paramédicos arribaron al sitio y corroboraron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/We5E7zKRNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui