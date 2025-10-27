Matan a hombre cerca del Palacio de Gobierno del Estado en Culiacán; identifican al occiso

Culiacán, Sinaloa.- La tarde-noche del domingo 26 de octubre del 2025 se reportó un ataque armado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno del Estado, ubicado en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán. El violento hecho dejó como saldo a un hombre ejecutado a balazos, quien fue encontrado con el rostro cubierto con bolsas negras y atado de manos hacia la espalda, lo que generó una intensa movilización policíaca.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como José Guadalupe ‘N’, de 30 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Capistrano, al sur de la capital sinaloense. El hallazgo se registró a las 18:00 horas, cuando las líneas de emergencias fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en el sector. Trascendió que el sujeto vestía una playera y short azul, además se encontraba descalzo.

Por los indicios localizados en la escena del crimen, se presume que el masculino fue arrojado en el lugar y, posteriormente, le arrebataron la vida con varios disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Se apreciaba que tenía las manos atadas hacia la espalda y el rostro cubierto con una bolsa negra", explicó el medio anteriormente citado.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja localizaron a un masculino con impactos de bala sobre la avenida 16 de Septiembre, entre Lázaro Cárdenas e Insurgentes, muy cerca de la capilla de Malverde. El personal médico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que los oficiales procedieron a delimitar el área y solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal pericial, así como agentes investigadores de la dependencia estatal, se encargaron de las diligencias correspondientes y de las averiguaciones previas del caso. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practiquen las pruebas de ley. Derivado de los hechos violentos del domingo, la FGE registró tres homicidios dolosos, aunque medios locales reportaron seis personas sin vida.

