Michoacán: Roberto Ramírez Zárate, funcionario de Morena, es asesinado en Penjamillo; Fiscalía investiga

Penjamillo, Michoacán.- Este lunes 27 de octubre de 2025, durante una conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó el homicidio del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate. De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado mientras viajaba en su automóvil desde Numarán. Es necesario destacar que su cuerpo presentaba heridas de arma de fuego.

De hecho, Ramírez Bedolla esta mañana compartió que ya se comunicó con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quien le comentó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes. De igual forma, añadió que la presidenta municipal, María Martínez Ruiz, desconoce por completo si previamente Roberto Ramírez había recibido amenazas. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance.

Según medios locales, los hechos ocurrieron sobre la carretera Numarán - El Palmito, en el tramo rural de la comunidad de La Angostura. Alrededor de las 23:00 horas, el funcionario regresaba de su domicilio tras dejar a su hija en casa de familiares, a bordo de un Nissan Tsuru color guinda, cuando fue interceptado por sujetos armados que de inmediato abrieron fuego en su contra.

Comunicado del Ayuntamiento Penjamillo

Una de las hipótesis no oficiales más fuertes es que se trató de una venganza entre células de cárteles, pues se considera que están involucrados el CJNG y el Santa Rosa de Lima; sin embargo, habrá que esperar a que las autoridades emitan su opinión sobre el asunto. No es novedad que este año se haya incrementado en la entidad la incidencia de actos delictivos perpetrados por miembros del crimen organizado.

En cuanto al fiscal, Carlos Torres mencionó que la dependencia actualmente está analizando el contenido del teléfono celular de la víctima, pues se espera que con esto se consigan pruebas de si recibió amenazas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, lo único de lo que se tiene constancia es que el síndico solía recorrer ese trayecto cada domingo para llevar a sus pequeñas con su pareja o expareja.

#ÚltimaHora | Asesinan al síndico morenista del ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, Roberto Ramírez Zárate, en ataque armado; la Fiscalía estatal ya investiga el ataque, según el medio La Jornada uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/1fpnjVzGn0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui