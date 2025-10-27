Reportan muerte del vocalista de Los Retoños de Tijuana tras 'levantón' en Baja California: Esto se sabe

Tijuana, Baja California.- La escena del regional mexicano estaría de luto este lunes 27 de octubre, pues comenzó a circular la noticia sobre el fallecimiento de Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., vocalista y acordeonista de la agrupación Los Retoños de Tijuana, quien fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo armado la semana pasada en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California. Presuntamente, el cuerpo del músico fue localizado días después en la zona de La Gloria.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del miércoles 22 de octubre, cuando el músico se encontraba junto a su grupo amenizando un supuesto bautizo en un salón de eventos. Minutos después de finalizar su presentación, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y sometieron a los integrantes de la agrupación. Los testigos señalaron que los músicos fueron esposados, y aunque algunos lograron escapar, 'Tello' Higuera Jr. fue llevado por los agresores.

Elementos de la Policía Municipal de Rosarito y de la Estatal de Baja California acudieron al sitio tras recibir el reporte. Ahí encontraron a seis integrantes de la banda aún con esposas cortadas en las muñecas, además de cinta adhesiva presuntamente utilizada para inmovilizarlos. En el lugar no se detectaron rastros de sangre, pero las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda con apoyo de corporaciones estatales y federales.

Durante los días posteriores, familiares, amigos y colegas del regional mexicano difundieron mensajes en redes sociales pidiendo por su regreso con vida. Sin embargo, el desenlace sería trágico: el cuerpo del joven músico habría sido hallado sin vida, lo que provocó conmoción entre seguidores del género y figuras del medio artístico.

Tello Higuera Jr. era hijo de Eleuterio 'Tello0 Higuera, fundador y voz principal de Los Incomparables de Tijuana, y sobrino de Mario Quintero, integrante de Los Tucanes de Tijuana. A través de redes sociales, esta agrupación y Agave Records expresaron su dolor y enviaron condolencias a la familia Higuera: "Tu brillo de alegría siempre estará con nosotros y con nuestro público. Descansa en paz, Tellito Jr. Dios les dé fortaleza a todos", compartieron en un mensaje difundido en plataformas digitales.

