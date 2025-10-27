Sinaloa: Desconocido abre fuego contra domicilio en Los Mochis; autoridades investigan

Los Mochis, Sinaloa.- Este lunes 27 de octubre de 2025, alrededor de las 03:40 horas, fue baleado un domicilio ubicado en la calle Los Naranjos y Mariano Escobedo del fraccionamiento Los Naranjos. De acuerdo con información extraoficial, el presunto responsable es un sujeto de identidad desconocida que llegó de manera repentina a la vivienda y disparó con una pistola corta en 19 ocasiones contra la fachada.

Por supuesto, algunos miembros de la comunidad, tras el enorme susto, decidieron llamar al número de emergencias 911, por lo que de inmediato acudieron al sitio elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes revisaron toda la zona en búsqueda del sospechoso; sin embargo, no lograron tener éxito.

Asimismo, a la escena también se presentó personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para encargarse de las investigaciones. En cuanto a lo asegurado, se localizaron 19 casquillos, los cuales servirán como evidencia. Hasta el momento, no se reportan lesionados, pero sí se recabaron testimonios con el objetivo de determinar el motivo del ataque contra esa vivienda en particular.

No se reportan detenidos

En otro hecho, este pasado domingo 26 de octubre, aproximadamente a las 18:30 horas, el conductor de una camioneta RAM fue asesinado por civiles armados en la calle Rafael Oceguera, esquina con Mariano Carlón y Francisco Canedo, en la colonia Adolfo López Mateos. Tras un par de horas, la víctima fue identificada como Ramón, quien se ganaba la vida como piloto de la unidad motriz.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan sospechosos ni detenidos. En el lugar se encontraron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el homicidio. La zona fue delimitada para conservar intactas las pistas. Finalmente, tras un breve lapso, arribó personal de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar los trabajos de campo.

