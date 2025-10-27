Solamente tenía 14 años: Identifican a jovencito asesinado al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un ataque armado registrado la noche de ayer domingo 26 de octubre cobró la vida de un jovencito en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas y militares en la zona. Tras el nuevo suceso violento, ya fue identificada la joven víctima.

Hay que recordar que el ataque armado tuvo lugar alrededor de las 19:40 horas, en la esquina de las calles Águila y Antonio Ochoa de la mencionada colonia. De acuerdo con lo relatado, la víctima se encontraba en la vía pública, fuera de una vivienda, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones y, tras quitarle la vida, se dieron a la fuga.

#Seguridad | Dan muerte a jovencito al sur de Ciudad Obregón; gatilleros lo sorprendieron a balazos uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/GJM12OE2xk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Tras los hechos, el joven fue identificado como Edgardo P. G., de 14 años. Testigos presenciales indicaron a las autoridades que el occiso era, al parecer, un residente de la misma colonia, pero no se ha confirmado si es así o no. Cabe recordar que la escena del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, con el apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional (GN), así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes resguardaron el lugar de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar a los responsables.

Hasta el momento de la realización de esta nota no se sabe nada de presuntos responsables de los hechos, por lo que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúan.

Dan muerte a sujeto en la Libertad

Cabe señalar que por la mañana de ayer, en la colonia Libertad, fue asesinado un hombre de 35 años de edad, que fue identificado como Alberto G.C. Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Bavispe, entre Río San Fernando y Las Torres, donde vecinos dieron pronto aviso a las autoridades después de escuchar las armas de fuego. La víctima quedó sin vida a bordo de un vehículo Nissan March, color gris. De momento, por este hecho violento tampoco se tiene algún sospechoso detenido, por lo que las investigaciones continúan.

#Seguridad | Tenía 45 años: Identifican al motociclista que murió en TRÁGICO accidente en el sur de Sonora uD83DuDEA8https://t.co/vHybsZCz58 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui