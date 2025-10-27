Sonora: Ambulancia del Issste protagoniza FATAL ACCIDENTE en la Carretera Internacional; hay 6 víctimas

Guaymas, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo de emergencia en inmediaciones de la Carretera Internacional México 15, en el tramo carretero Guaymas–Hermosillo, luego de que se reportara un fuerte accidente entre una ambulancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y un vehículo particular.

El percance provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y dejó como saldo seis personas lesionadas, además de cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 26 de octubre, alrededor de las 19:30 horas sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 200, donde la ambulancia del Issste (que presuntamente se dirigía a Hermosillo) impactó con un automóvil particular que circulaba en el mismo sentido.

Accidente en Guaymas deja seis víctimas. Foto: Facebook

Tras el choque, ambos vehículos quedaron severamente dañados, obstruyendo parcialmente la circulación en la zona. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, la Policía Municipal de Guaymas y personal de Protección Civil acudieron al sitio para atender la emergencia y auxiliar a los ocupantes. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron las maniobras de rescate y trasladaron a los seis lesionados a distintos hospitales de la región.

Se reportó que algunos de los afectados presentaban heridas de consideración, aunque su estado de salud se mantiene estable. Las autoridades indicaron que la ambulancia del Issste transportaba personal médico al momento del percance, mientras que en el vehículo particular viajaban tres personas.

En tanto, peritos de tránsito federal realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del choque, que habría ocurrido debido a una maniobra imprudente o a la pérdida de control por exceso de velocidad.

El tránsito vehicular en la carretera se vio afectado durante más de una hora mientras se realizaban las labores de rescate, limpieza y retiro de las unidades siniestradas. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guaymas también participó en las maniobras, asegurando la zona para prevenir riesgos por posibles derrames de combustible. Los daños materiales fueron catalogados como cuantiosos, aunque hasta el momento no se han ofrecido cifras oficiales.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para circular con precaución en tramos carreteros.

Fuente: Tribuna del Yaqui