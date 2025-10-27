Sonora: FGR investigará el fallecimiento de niña por picadura de alacrán en Hermosillo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de República será la encargada de investigar el caso de la niña que falleció por la picadura de un alacrán en un plantel de preescolar en Hermosillo, aseguró el Fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Mencionó que se continuará con las indagatorias, ya que la menor falleció en un hospital del IMSS Bienestar, administrado por la Federación. La niña fue trasladada de emergencia a bordo de una patrulla, pero pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas más tarde.

"Se entregó el cuerpo de la pequeña a sus familiares, además de que se canalizó a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado para que apoyaran con lo que corresponde a los padres de la pequeña, y que la carpeta de investigación se encuentra ya en la delegación de la Fiscalía General de la República, por lo cual nosotros estamos impedidos en dar mayor información al respecto", detalló.

Una vez turnado el caso a la Fiscalía General de la República, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aclaró que la institución a su cargo está impedida para brindar más información.

"La FGJE inició la carpeta respectiva en auxilio de la autoridad federal, se realizaron los dictámenes periciales correspondientes", añadió Salas Chávez.

Comunicado IMSS-Bienestar

La menor fue llevada al hospital a las 12:23 horas del 20 de octubre por la directora de su jardín de niños, luego de ser picada por un alacrán mientras se encontraba en la escuela. Apenas dos minutos después de su llegada, a las 12:25, el personal médico ingresó a la niña al Área de Choque y realizó la canalización para aplicar el tratamiento de emergencia, incluido el procedimiento de intubación.

El hospital informó que en esos momentos no contaba con el antídoto en existencia.

300000 picaduras de alacrán se registran anualmente en México, lo que convierte al país en el primero a nivel mundial en casos de picaduras, la mayoría de los casos son leves, se estima que en promedio ocurren alrededor de 40 a 44 muertes anuales debido a estas picaduras.

1000 pesos cuesta aproximadamente una dosis para la picadura de alacrán en Sonora, en farmacias.

Fuente: Tribuna del Yaqui