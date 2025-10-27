Tenía 45 años: Identifican al motociclista que murió en TRÁGICO accidente en el sur de Sonora

Guaymas, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este sábado 25 de octubre de 2025 se registró un trágico accidente en inmediaciones del Valle de Guaymas, el cual cobró la vida de un hombre que viajaba en una motocicleta. Horas después, se confirmó la identidad del ahora occiso: tenía 45 años de edad y era originario del municipio de Guaymas, en el sur del estado de Sonora. Aquí más información.

Como te detallamos, el percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el camino que conduce al ejido Francisco Márquez, una zona rural donde la visibilidad suele reducirse al anochecer y las condiciones del pavimento complican la conducción. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, en Valle de Guaymas. Foto: Facebook

Elementos de la Policía Municipal de Guaymas, acompañados de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento del motociclista, por lo que procedieron a acordonar la zona mientras se realizaban las primeras diligencias. En ese momento, la identidad de la víctima se desconocía.

Horas después, la tarde del domingo 26 de octubre, se confirmó que lla víctima fue identificada como Adrián, con domicilio en el ejido Triunfo Santa Rosa, quien viajaba en una motocicleta Honda color negro con rojo. Los reportes preliminares señalaron que el exceso de velocidad habría sido la causa principal del siniestro que terminó con su vida.

#Seguridad | Hallan a asesinado a balazos al poniente de Culiacán; lo habían 'levantado' hace unos días uD83DuDC64??https://t.co/OVpbTvTAnD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se encargó de recabar evidencias, realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizaron la necropsia de ley e iniciaron con las indagatorias sobre su identidad. Las autoridades indicaron que no hubo participación de otro vehículo en el accidente y que el motociclista habría perdido el control al circular a alta velocidad sobre el tramo rural.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre este siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui