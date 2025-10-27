Tractocamión vuelca en la Sierra de Cananea–Ímuris y causa fuerte congestionamiento vial

Cananea, Sonora.- La mañana de este lunes 27 de octubre de 2025, se volcó un tractocamión que transportaba cartón en la carretera Cananea-Imuris, a la altura del kilómetro 90+400. De acuerdo con información extraoficial, por razones desconocidas el conductor perdió el control, lo que ocasionó que el vehículo terminara fuera de la cinta asfáltica. Afortunadamente, no se reportan lesionados ni pérdidas humanas.

Al lugar arribaron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes ayudaron con el retiro del vehículo. De hecho, se descartó cualquier tipo de derrame o incendio; sin embargo, el material quedó esparcido a un lado de la carretera. Es necesario destacar que, durante algunas horas, el tráfico se volvió lento mientras los agentes realizaban las labores correspondientes. Se hace un llamado a mantener la paciencia en este tipo de situaciones.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil publicó en su perfil de Facebook un mensaje para alertar a la ciudadanía sobre el accidente y así poder evitar la zona: "Debido a un accidente de un tractocamión en el kilómetro 147 de la carretera Ímuris-Cananea, sin lesionados, hay tránsito lento en la zona. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", se lee en el escrito.

Antes que nada, hace menos de una hora se registró una situación semejante, esta vez con un vehículo tipo pick-up, que dejó restos de vidrio sobre la cinta asfáltica. Al igual que en el caso anterior, no hay lesionados. El hecho ocurrió en el kilómetro 27 del tramo carretero Hermosillo-Magdalena. Se sugiere evitar el área si es posible, ya que el paso vehicular es demasiado lento, y de no quedar otra opción, acatar las indicaciones de los policías presentes.

En otro asunto, como informamos en TRIBUNA, ayer domingo alrededor de las 19:35 horas, sobre el cruce de la carretera 26 y el bulevar Quiroga, perdió la vida un motociclista de identidad desconocida tras sufrir un impactante accidente contra una vaca. En el lugar del incidente quedó tendido el cuerpo del hombre, quien, a pesar de haber sido trasladado al hospital más cercano, no sobrevivió a las lesiones ocasionadas por el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui