Trágico accidente en Magdalena Contreras deja un motociclista muerto y dos heridos

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la alcaldía Magdalena Contreras, luego de que se reportara un fatal accidente vehicular: el conductor de una motocicleta de alto cilindraje derrapó, lo que provocó la muerte del conductor de la unidad ligera y lesiones en dos personas, quienes eran pasajeros

Según informes preliminares, ninguno de los involucrados portaba casco en el momento del incidente. Asimismo, se detalló que el accidente tuvo lugar en calles Pino Oyamel y Huayantla, en la mencionada alcaldía durante las primeras horas de este lunes 27 de octubre de 2025. Se detalló que la motocicleta, aparentemente a alta velocidad, perdió el control y derrapó, provocando la caída de los tres ocupantes.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Durante la madrugada de este lunes, una motocicleta de alto cilindraje derrapó en calles de la alcaldía Magdalena Contreras; hay un muerto y dos lesionados. #LasNoticiasDeFORO con @ysanchezespino y @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/klWSTx4SBL — N+ FORO (@nmasforo) October 27, 2025

Personal de Servicios de Emergencia se hicieron presentes en el lugar para brindar atención a los heridos, no obstante, confirmaron que, por desgracia, uno de los motociclistas falleció debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos individuos, de identidad desconocida, fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre cuál es su estado de salud.

El área del accidente fue resguardado por personal de la ???????Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX), el cual inició con las diligencias correspondientes. Más tarde, la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual se encargó de recaudar las evidencias y levantar el cuerpo de la víctima.

#Seguridad | Sonora: Ambulancia del Issste protagoniza FATAL ACCIDENTE en la Carretera Internacional; hay 6 víctimas uD83DuDEA8https://t.co/JCbwCnoDDw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Este fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de Ley. Hasta ahora, no se han compartido más detalles sobre el siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui