Tras días hospitalizado, muere policía estatal que resultó herido durante un enfrentamiento

Saltillo, Coahuila.- Miguel Ángel Martínez Hernández, elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), murió en un hospital de Saltillo, Coahuila, tras no superar las heridas que sufrió durante un enfrentamiento armado registrado el pasado 18 de octubre de 2025 en los límites de Coahuila y Nuevo León. El deceso del policía estatal se confirmó el domingo 26 de octubre, por lo que las autoridades correspondientes se trasladaron al nosocomio.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el hoy occiso, conocido entre sus compañeros como 'La Pluma', permanecía internado en estado crítico a causa de las lesiones que presentaba luego de un operativo de vigilancia realizado en una brecha cercana al municipio de Hidalgo, Coahuila. En ese momento, civiles armados atacaron a balazos a las fuerzas estatales y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

El elemento de la Policía de Acción y Reacción presentaba graves lesiones en rostro y cabeza.

Durante el intercambio de balas, Martínez Hernández sufrió una lesión grave en el rostro y en la cabeza provocada por esquirlas que penetraron su cráneo. En una primera instancia, el afectado fue trasladado al Hospital General de Piedras Negras; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, lo llevaron vía aérea al Hospital Christus Muguerza de Saltillo, en donde se reportó su fallecimiento tras ocho días internado.

La Policía Estatal de Coahuila confirmó la noticia y lamentó la pérdida del oficial, además extendió sus condolencias para la familia del fallecido y reconocieron su labor en cumplimiento del deber. El agente era integrante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), pero actualmente se desempeñaba como miembro activo de la Policía Estatal. Finalmente, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

El Fiscal General del Estado (FGE) de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que derivado de aquel enfrentamiento, dos agentes estatales más resultaron heridos y cinco presuntos implicados fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Personal de la Fiscalía de Coahuila acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes, mientras las investigaciones del caso continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui