Violencia en Culiacán: A balazos ejecutan a vendedor de pan en la colonia Emiliano Zapata

Culiacán, Sinaloa.- Durante una agresión armada registrada la tarde de este lunes 27 de octubre de 2025, un joven vendedor de pan fue asesinado a balazos en calles de la colonia Emiliano Zapata, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa. Un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó sobre el violento ataque contra un comerciante, por lo que se desplegó un fuerte operativo por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado preliminarmente como José Ángel 'N', de 28 años de edad y con domicilio en la colonia Las Coloradas. Las versiones preliminares señalan que los hechos se registraron alrededor de las 15:20 horas, cuando el hombre se encontraba trabajando en las calles Manuel Estrada y Plan de Ayala, en donde sujetos armados lo interceptaron y le dispararon.

Testigos de los hechos dieron aviso a las líneas de emergencia del 911, y fueron elementos del Ejército Mexicano los primeros en arribar al sitio y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Una vez confirmado el fallecimiento del individuo, los uniformados procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo para recabar toda la evidencia en el lugar de los hechos, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.

Trascendió de forma preliminar que en el sitio se localizaron varios casquillos percutidos de armas de grueso calibre. Tras concluir con las pesquisas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sus familiares lo identifiquen y reclamen legalmente en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui