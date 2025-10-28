Alerta en Cajeme: José Daniel Ayala Espinoza desapareció y su familia pide por su regreso

Cajeme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una cédula informativa para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de José Daniel Ayala Espinoza, de 43 años de edad. De acuerdo con la información oficial, el hombre fue visto por última vez el pasado 9 de febrero de 2025 en el ejido de Quetchehueca, perteneciente al municipio de Cajeme. Sus familiares mantienen la esperanza de que regrese con bien a casa.

Este martes 28 de octubre, el organismo difundió la ficha de búsqueda de José Daniel. Se informó que el individuo es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros y pesa 55 kilogramos. Tiene el cabello negro, corto y liso, piel morena y ojos negros medianos. Como señas particulares, presenta una mancha de coloración negra en la mejilla izquierda y una cicatriz en los dedos índice y medio por amputación parcial de las falanges.

Las autoridades de Sonora hacen un llamado urgente a la población para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero. Cualquier dato puede ser reportado al teléfono 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. También se pueden realizar reportes a través de las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Asimismo, el instituto estatal reiteró su compromiso para continuar con las labores de rastreo y acompañamiento a los familiares de José Daniel, sumando esfuerzos con corporaciones de seguridad y colectivos ciudadanos. Cualquier información o dato que se tenga, por más pequeño que parezca, puede marcar la diferencia para que regrese con vida a su hogar.

Localizan con vida a Cecilia Concepción

Gracias al trabajo en conjunto Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Cecilia Concepción Torres Ortega fue localizada con vida tras varios días de búsqueda. La joven de 23 años fue reportada como desaparecida el pasado lunes 20 de octubre en Hermosillo, cuando se dirigía a su centro de trabajo en el hotel Fiesta Inn ubicado sobre el bulevar Kino.

