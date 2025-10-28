Arrestado en Sonora: Jaciel Isaías apuñaló a un joven durante pelea en Magdalena de Kino

Magdalena de Kino, Sonora.- Las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de Jaciel Isaías 'N', a quien se le imputan los delitos de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa y lesiones calificadas. La decisión fue tomada por un juez de control, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en relación con un altercado ocurrido el pasado 22 de octubre.

Según la carpeta de investigación, los hechos tuvieron lugar en la colonia Centro, de Magdalena de Kino, donde Brayam Antelmo 'N' y Jesús Armando 'N' se encontraban en el exterior de un establecimiento comercial. En ese momento, Jaciel Isaías 'N' se aproximó y, presuntamente, inició una agresión física directa contra Brayam Antelmo 'N'. La situación escaló cuando Jesús Armando 'N', cuñado del primer agredido, intervino para ayudarlo.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el acusado utilizó un arma punzocortante para atacar a Jesús Armando 'N', causándole múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida. El apoyo de terceros y el rápido aviso a las autoridades de seguridad pública permitieron que el agresor cesara el ataque y huyera del lugar, mientras que la víctima herida fue trasladada de inmediato a una unidad médica para recibir la atención necesaria.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos recabados, que incluyen testimonios y pruebas periciales, argumentando que la agresión se realizó de manera sorpresiva y en condiciones de indefensión para las víctimas. Estos factores sustentan las calificativas de "ventaja" y "alevosía" en los delitos imputados. El juez de control determinó que los datos presentados eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del detenido, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

Vinculado a proceso Jaciel Isaías “N” por tentativa de homicidio y lesiones en Magdalena de Kino



Magdalena de Kino, Sonora; 28 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Jaciel Isaías “N”, tras acreditarse… pic.twitter.com/IJUivCPeC6 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 28, 2025

Esta resolución no implica una sentencia de culpabilidad, sino el inicio de la investigación judicializada, durante la cual tanto la Fiscalía de Sonora como la defensa podrán presentar más pruebas. Asimismo, se le impuso prisión preventiva justificada a Jaciel Isaías 'N', para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar que se sustraiga de la justicia durante el desarrollo del proceso. La FGJES señaló que continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la acusación y obtener una sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora