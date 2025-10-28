Arrojan ponchallantas en calle 200 de Ciudad Obregón; una patrulla y varios autos afectados

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 28 de octubre, se registró un percance que afectó la circulación vehicular en la zona poniente de Ciudad Obregón, después de que presuntos criminales arrojaran sobre el asfalto varios artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. El suceso tuvo lugar sobre la calle 200, entre Montecarlo y bulevar Villa del Rey, frente al fraccionamiento Montecarlo.

Según los reportes iniciales, al menos cinco vehículos sufrieron daños en sus neumáticos al pasar por el lugar, lo que obligó a sus conductores a detener la marcha de manera abrupta, generando congestionamiento vial y una situación de riesgo. Entre las unidades afectadas se encuentra una patrulla de la Policía Municipal de Cajeme, la cual también resultó con las llantas dañadas.

Versiones extraoficiales sugieren que este acto podría estar relacionado con una presunta persecución entre autoridades y civiles armados. Se presume que los responsables del hecho habrían arrojado los objetos, también denominados erizos o abrojos, con la intención de obstaculizar el paso de las unidades policiales y así facilitar su escape de la zona.

Tras el reporte, al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar). Los agentes de las distintas corporaciones procedieron a acordonar el área para prevenir que más vehículos resultaran dañados y llevaron a cabo la minuciosa labor de retirar todos los artefactos de la vialidad.

Una unidad oficial resultó con las llantas dañadas en el sitio

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Sin embargo, se ha confirmado que las corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo de seguridad activo en el sector. Como medida de precaución, se recomienda a la ciudadanía evitar circular por esta zona hasta que la situación se normalice.

Fuente: Tribuna del Yaqui