Atacan expendio de cerveza con artefacto explosivo al sur de Mazatlán; confirman un muerto

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del lunes 27 de octubre de 2025 se registró un ataque con un artefacto explosivo en un expendio de cerveza ubicado en la colonia Ampliación Urías II, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El violento hecho dejó como saldo preliminar a dos personas gravemente heridas, una de las cuales perdió la vida durante la madrugada de este martes 28 de octubre en el Hospital General de Mazatlán.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 20:00 horas aproximadamente, cuando vecinos del sector reportaron una fuerte explosión en un negocio situado sobre la calle Múnich, entre Santa Bárbara y Lázaro Cárdenas. El hoy occiso fue identificado como José Antonio 'B', de 52 años de edad, quien presentaba graves heridas en la pierna derecha y en el abdomen.

En tanto, el segundo afectado fue reconocido como Enrique 'V', de 45 años, quien sufrió una fuerte lesión en la pierna derecha. Preliminarmente trascendió que una joven también resultó con una lesión en una de sus rodillas, por lo que tuvo que ser trasladada a bordo de un vehículo particular a un nosocomio. En el lugar de los hechos, Bomberos Veteranos Mazatlán estabilizaron a los individuos y posteriormente los llevaron al Hospital General de Mazatlán

De acuerdo a la información extraoficial, al parecer arrojaron una mochila con un artefacto explosivo casero de gran potencia (en comparación de los anteriores que han arrojado a dos patrullas) a una vivienda donde murió una persona en la colonia Jaripillo y afuera de otro depósito de cerveza por la avenida De Los Reyes en el fraccionamiento Urbi Villas del Real", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil de Mazatlán, acudieron al llamado al igual que efectivos del Ejército Mexicano y Marina Armada de México, quienes se encargaron de resguardar las calles aledañas. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes, además de cumplir con las averiguaciones previas del caso.

