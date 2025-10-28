¿Atraparon al 'Mayito Flaco' en Durango? Esto SE SABE de la supuesta detención

Ciudad de México.- Después de que hace poco más de un mes la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitió una ficha para la localización de Ismael Zambada Sicairos, también conocido como 'Mayito Flaco', se ha comenzado a difundir en redes sociales y en varios sitios de Internet que el criminal fue atrapado en Durango en días pasados; te contamos lo que se sabe de la supuesta detención.

La versión de la captura comenzó a circular el pasado lunes 27 de octubre de 2025 cuando se dijo que en un presunto "gran operativo militar" en Durango se había logrado atrapar al criminal. Sin embargo, tras varias horas, las autoridades federales no señalaron nada al respecto, por lo que se comenzó a creer que habría sido solo un rumor. Por su parte, el periodista José Luis Montenegro señaló en su cuenta de X, antes Twitter, que no existía tal detención, pero que se trataba de un rumor orquestado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Desde ayer en la tarde comenzó a circular la noticia de la supuesta detención de Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”, en un presunto “gran operativo militar en Durango”. Es totalmente falso.



Lo que sí les puedo compartir es lo siguiente…



"Se trata de un rumor orquestado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de 'Los Chapitos'. Según un par de fuentes consultadas, el heredero de 'El Chapo' Guzmán pagó a varios medios para difundir la noticia falsa y evitar que mucha gente de sus grupos se les siga volteando", escribió Montenegro. Dijo que la falsa noticia se debió a la presunta desesperación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, luego de que gente del 'Mayito Flaco' y Fausto Isidro Meza, 'Chapo Isidro', lanzaran un ataque de bomba dirigido por un dron a la casa de su abuela.

'Mayito Flaco' operaría en los enclaves serranos en Badiraguato y Guasave, donde tiene presencia junto con aliados clave, esto después de la caída (captura en julio de 2024) de su padre Ismael 'El Mayo' Zambada. Estados Unidos lo busca por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada, pero no dio más detalles al respecto. La ficha de búsqueda emitida por la DEA señala que 'Mayito Flaco' nació en 1982 en México, tendría 43 años, mide 175 centímetros, pesa cerca de 79 kilos y tiene el cabello y los ojos de color marrón; sin embargo, no hay más señas particulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui