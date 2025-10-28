Baja California: Tres detenidos en San Felipe por su presunta relación con homicidios y drogas

Mexicali, Baja California.- La fiscal del estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó la detención de tres personas por su presunta participación en agresiones con armas de fuego contra dos hombres en la colonia Los Arcos, sobre la Avenida Mar de Mindanao Norte, en el municipio de Mexicali, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, una vez perpetrado el crimen, los involucrados huyeron con rumbo desconocido.

La funcionaria explicó que los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2025, aproximadamente a las 20:19 horas, luego de que se recibiera un reporte en el C5. En cuanto a las víctimas, fueron identificadas como Rafael Natanael, quien perdió la vida mientras recibía atención médica, y Marco Antonio Flores Guerrero, quien sufrió graves laceraciones en las costillas y una extremidad inferior.

De hecho, se vincula con este caso a Óscar Manuel, alias El Chaparro Lugo, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el puerto de San Felipe; Eduardo Agustín “N”, alias El Pili, con antecedentes similares; y Abraham Alexis, alias El Pelo Cochi, quien también estaría relacionado con el homicidio de Rafael Natanael. "La investigación se mantiene abierta, debido a que probablemente participaron en más hechos de alto impacto", aseveró Andrade Ramírez.

Los hombres fueron detenidos

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que entre los delitos por los que se les relaciona está el triple homicidio ocurrido en un campo de béisbol el pasado 29 de mayo de 2025, así como el asesinato del nieto de una integrante de un colectivo de búsqueda, registrado el 8 de septiembre. De igual forma, se sospecha que estuvieron involucrados en la muerte de un hombre que, el 6 de julio, fue atacado a balazos mientras viajaba en su camioneta Tacoma de color negro.

#Seguridad | Dos heridos tras ataque armado en Los Pinos; autoridades activan Código Rojo en Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/0YvWrv1e79 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

En otro tema, como te informamos en TRIBUNA, este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la detención de siete generadores de violencia en inmuebles ubicados en Tecate, donde además se desmanteló un laboratorio de metanfetamina. De igual forma, Omar García Harfuch informó que fueron aseguradas armas y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui