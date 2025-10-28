Cae pareja que organizó turba para secuestrar a dueños de casa y evitar desalojo en Edomex

Zumpango, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Laura 'N' y Carlos Eduardo 'N', investigados por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. La detención se deriva de hechos ocurridos el 23 de marzo de 2023, durante un conflicto relacionado con la posesión de un inmueble.

Según la carpeta de investigación, los acusados se encontraban en una vivienda del fraccionamiento Arbolada los Sauces 2, en el municipio de Zumpango. A dicho lugar acudieron dos personas, propietarias legales del inmueble, acompañadas por un actuario del Poder Judicial. El propósito de su visita era llevar a cabo una diligencia de lanzamiento, un procedimiento legal ordenado por un juez para restituirles la posesión de la propiedad, que en ese momento era ocupada por Laura 'N'.

Al ser notificada sobre la ejecución de la orden judicial, la ahora detenida se habría negado a desocupar el domicilio. De acuerdo con las indagatorias, procedió a convocar a vecinos de la zona. En respuesta, un grupo de aproximadamente 100 personas se congregó en el lugar. La situación escaló cuando las víctimas fueron presuntamente agredidas físicamente y retenidas contra su voluntad por varias horas. El objetivo de esta acción habría sido impedir por la fuerza la diligencia judicial.

Estos acontecimientos recibieron una notable cobertura mediática en su momento. Como resultado, la Fiscalía mexiquense inició una investigación exhaustiva que permitió identificar a Laura 'N' y Carlos Eduardo 'N' como posibles partícipes en la privación de la libertad de las víctimas. Las pesquisas de la FGJEM también revelaron la presunta vinculación de ambos detenidos con un grupo social denominado USON.

Las autoridades señalan que esta organización es investigada por su posible relación con una serie de delitos de alto impacto en la región, entre los que se incluyen extorsión, despojo de inmuebles, homicidio, delitos contra la salud y el control ilícito de la distribución de agua potable. Debido a este historial, los hoy imputados eran considerados objetivos prioritarios dentro de la estrategia operativa 'Restitución', enfocada en desarticular redes delictivas en la zona.

#Detenidos.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos sujetos identificados como Laura “N” y Carlos Eduardo “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés, con motivo de extorsión, en agravio de dos víctimas a… pic.twitter.com/0wWmUCMEKg — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 29, 2025

Con los elementos de prueba recabados, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron el mandamiento judicial, y los detenidos fueron ingresados a los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl y Zumpango. Quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM