Capturan a dos generadores de violencia implicados en recientes asesinatos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la desarticulación de redes criminales que operan en Hermosillo, después de la captura de dos individuos, uno de ellos catalogado como objetivo prioritario para las autoridades. Los sujetos, identificados como Carlos Ernesto 'N', de 31 años de edad, y José Humberto 'N', de 28 años, enfrentan cargos por homicidio calificado, así como por el delito de asociación delictuosa.

El caso se fundamenta en una serie de eventos ocurridos el pasado 2 de octubre, los cuales perturbaron la tranquilidad de distintas zonas de la capital sonorense y pusieron en marcha un operativo de investigación. Los hechos que se les imputan están relacionados con el hallazgo del cuerpo de Adalberto 'N', cuya muerte fue manejada con un alto grado de violencia y exposición pública, un método comúnmente asociado a mensajes entre grupos delictivos.

La investigación se inició a las 21:33 horas de esa noche, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre un vehículo en llamas en la colonia Gaby Pereda I. Al llegar, las autoridades encontraron un automóvil casi totalmente consumido por el fuego. En su interior yacían restos humanos, al que le faltaba la cabeza, un detalle que inmediatamente elevó el nivel de alerta y activó protocolos para crímenes de alto impacto.

Apenas 2 horas después, a las 23:02 horas, la investigación tomó un nuevo giro. En las calles No Reelección y Comonfort, de la colonia Villa de Seris, se localizó una motocicleta Italika de color negro, abandonada junto a una maleta azul. Dentro de la maleta, los peritos encontraron más restos humanos que, tras los análisis forenses preliminares, se determinó que correspondían al cuerpo hallado en el vehículo incendiado.

En ambos escenarios, los investigadores aseguraron cartulinas con mensajes alusivos a disputas entre organizaciones criminales. Estos y otros indicios fueron meticulosamente recolectados y enviados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), donde especialistas trabajaron para identificar a las víctimas y, crucialmente, para encontrar rastros que condujeran a los responsables.

El trabajo de inteligencia y el análisis forense permitieron establecer la identidad de Carlos Ernesto 'N' y José Humberto 'N' como los probables autores materiales, lo que permitió a la Fiscalía de Sonora obtener las respectivas órdenes de aprehensión.

Historial criminal de los detenidos

La detención de Carlos Ernesto 'N', considerado un objetivo prioritario por su historial y presunta jerarquía dentro de su célula delictiva, se concretó gracias a un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal de Hermosillo, en la colonia Nueva Esperanza. Este individuo ya era conocido por las autoridades, con antecedentes penales por robo a casa habitación, robo de vehículo y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Por su parte, José Humberto 'N' fue notificado de la orden de aprehensión en su contra mientras ya se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. Había sido ingresado el 15 de octubre por cargos de narcomenudeo y posesión de una motocicleta con reporte de robo. Su expediente delictivo también incluye allanamiento de morada y otros delitos contra la salud. La situación legal de Carlos Ernesto 'N' se complicó aún más una vez bajo custodia.

La Fiscalía le ejecutó una segunda orden de arresto por su presunta participación en otro hecho violento ocurrido el pasado 9 de octubre. Se le imputan los delitos de homicidio calificado consumado y tentativa de homicidio calificado. Según esta segunda carpeta de investigación, ese día, entre las 11:00 y las 11:30 horas, Carlos Ernesto 'N' y un cómplice habrían ingresado a un domicilio en la colonia Los Altares y abierto fuego contra dos personas. En el ataque, Francisca Adriana 'N' perdió la vida, mientras que Marco Antonio 'N' resultó gravemente herido pero sobrevivió.

Tras ser presentados ante los jueces de control correspondientes por ambos casos, la Fiscalía estatal logró que se dictara la vinculación a proceso para los dos imputados. Esta medida judicial significa que el juez consideró que existen pruebas suficientes para iniciar un juicio formal en su contra. Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán en el Cereso durante todo el proceso. Por último se fijaron plazos para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora