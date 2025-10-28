Capturan en Gómez Palacio a hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad

Gómez Palacio, Durango.- En hechos registrados la noche del domingo 26 de octubre de 2025, un hombre de 42 años fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana en Gómez Palacio, Durango, por presuntamente cometer abuso sexual contra su hijastra menor de edad. La víctima, a pesar del traumático momento, le contó a su madre lo sucedido y se solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Laguna, elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio se movilizaron a un domicilio ubicado en la calle Ciruelos y avenida Oriente, en la colonia Urbivillas del Cedro, en donde se concretó la detención del sujeto identificado como Miguel Ángel 'N'. Presuntamente, el detenido, en supuesto estado de ebriedad, abusó sexualmente de la menor en la sala de la vivienda.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel 'N', 42 años de edad.

El individuo, que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, primero le habría hecho la perturbadora propuesta de ver videos de contenido pornográfico. Ante la amenaza inminente, la adolescente corrió a refugiarse en su habitación, pero el hombre la siguió hasta allí, donde presuntamente le realizó tocamientos obscenos", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Posteriormente, la fémina logró escapar de su padrastro y se dirigió con su madre, quien se encontraba trabajando en un puesto de venta de alimentos cercano a la residencia. La menor le contó a su progenitora todo lo que había pasado, por lo que la mujer se comunicó a las líneas de emergencias del 9-1-1 y solicitó apoyo de las autoridades locales. Tras la aprehensión, Miguel Ángel, de 42 años, fue trasladado a los módulos de prisión, en donde permanecerá internado

Luego será puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna, quien se encargará de determinar su situación legal frente a los serios cargos que se le imputan por el presunto abuso sexual en contra de la menor. Por cuestiones de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana no reveló la identidad de la joven, quien deberá llevar acompañamiento psicológico por lo que vivió.



Fuente: Tribuna del Yaqui