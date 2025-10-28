Choque en Ciudad Obregón: Se registra fuerte accidente en las calles 6 de Abril y Querétaro

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 28 de octubre de 2025, un aparatoso accidente de tránsito se registró en el cruce de las calles 6 de Abril y Querétaro, en una zona céntrica de Ciudad Obregón, Sonora. En el percance vial se vieron involucrados dos vehículos particulares y, a pesar de la magnitud del choque, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque se generó un susto entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando un vehículo Chevrolet Impala, color dorado, y un Ford Fiesta, color rojo y modelo reciente, se impactaron en la mencionada intersección. Paramédicos de Cruz Roja se movilizaron a la ubicación y valoraron a los tripulantes de los automóviles implicados, pero se descartaron lesiones de gravedad. No obstante, las unidades presentaron importantes daños materiales.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de delimitar el perímetro y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Residentes del sector y automovilistas que transitan por dicho cruce señalaron, en el lugar de los hechos, que ese punto ha sido escenario de otros incidentes de este tipo, por lo que hicieron el llamado a las autoridades competentes para colocar la debida señalización.

Cabe mencionar que, hace apenas unos meses, el Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

No se reportaron personas lesionadas a causa del percance.

Créditos: Informativo sur sonora 2

En otro caso similar registrado a las 12:00 horas del pasado domingo 26 de octubre, dos vehículos tipo sedán protagonizaron una fuerte colisión en el cruce de las calles 5 de Febrero y CTM, al sur de Ciudad Obregón, en donde también residentes del lugar han denunciado esta intersección por varios accidentes similares ocurridos en los últimos meses, atribuidos principalmente a la falta de semáforos funcionales.

#Seguridad | Accidente en Ciudad Obregón: Se registra fuerte choque en las calles 5 de Febrero y CTM uD83DuDE98uD83DuDCA5https://t.co/eiIpcId5Wg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui