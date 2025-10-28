Ciudad Obregón: Circulaba en motocicleta robada y elementos de la Policía de Cajeme lo detienen

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes, elementos de la Policía Municipal de Cajeme dieron lo que sería un golpe al crimen en Ciudad Obregón. Durante un operativo de prevención y vigilancia ocurrido el día de ayer en inmediaciones de la colonia Primavera detuvieron a un presunto generador de violencia: un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

El detenido fue identificado como Javier 'N', de 53 años de edad, quien fue interceptado luego de que los agentes notaran que conducía una motocicleta Italika a exceso de velocidad por calles de la zona. Ante la conducta sospechosa, los uniformados procedieron a marcarle el alto para realizar una revisión de rutina. Durante la inspección, los oficiales verificaron el número de serie del vehículo en la base de datos de Plataforma México, donde se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente desde junio de 2025.

Capturan a hombre con moto robada en Obregón. Foto: Facebook

Tras corroborar la información, el hombre fue detenido en el lugar y asegurado junto con la unidad motriz. Las autoridades informaron que Javier 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por el presunto delito de posesión de vehículo con reporte de robo, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

El reporte señalo que la detención de este sujeto se realizó sin incidentes y siguiendo los protocolos establecidos por la corporación. Asimismo, la Policía Municipal de Cajeme destacó que este tipo de acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y prevención del delito en la región, la cual es una de las más peligrosas de México. Cabe apuntar que la percepción de inseguridad en Ciudad Obregón ha disminuido.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana(ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 83.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en Ciudad Obregón. Sin embargo, esta cifra es menor al 88 por ciento reportado en junio de este mismo año. Los reportes son de septiembre 2025 y TRIBUNA detalla todo aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui