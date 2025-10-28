Ciudad Obregón: Robó maquinaria de empresa constructora para intentar venderla a grupo criminal

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Martín 'N', alias 'El Movas', de 45 años de edad, fue detenido e imputado por su presunta participación en el robo de maquinaria. La acción judicial se concretó mediante la ejecución de una orden de aprehensión por reclusión, ya que el individuo se encontraba previamente internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón por un delito distinto.

El caso se remonta al pasado 24 de octubre, cuando representantes de la empresa Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico reportaron la desaparición de una motoniveladora Caterpillar modelo 12H. El personal de la compañía descubrió que los candados del predio donde se resguardaba el vehículo, ubicado en la colonia Hidalgo, habían sido forzados, confirmando así la sustracción ilegal del valioso equipo.

Tras recibir la denuncia, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició una pesquisa para dar con el paradero de la unidad y los responsables. El operativo de búsqueda y seguimiento culminó con éxito el 26 de octubre, cuando los agentes, apoyados por vigilancia aérea, lograron localizar la motoniveladora abandonada en un camino de terracería. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la comunidad de La Ladrillera, a unos 300 metros al norte de la Carretera Federal México 15.

Las primeras líneas de investigación sugieren que el robo fue una operación planificada. Se presume que dos individuos no identificados contactaron a 'El Movas' y le ofrecieron una compensación económica para que participara en la sustracción del vehículo. Según la hipótesis ministerial, el plan consistía en mover la maquinaria hasta las calles Kino y 300 para entregarla a otros cómplices, quienes se encargarían de su traslado al municipio de Rosario de Tesopaco con el objetivo de venderla a un grupo delictivo de la zona.

Martín 'N' ya cuenta con un antecedentes penales por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, registrado en 2015. Ahora, enfrenta un nuevo proceso por el delito de robo con violencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con esta acción reafirma su compromiso con la investigación de delitos patrimoniales y la aplicación de la ley para proteger los bienes de ciudadanos y empresas en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora