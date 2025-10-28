Culiacán: Irrumpen en vivienda de Los Ciruelos, matan a joven de 18 años y 'levantan' a su primo

Culiacán, Sinaloa.- A muy temprana hora de este martes 28 de octubre de 2025, en una vivienda ubicada cerca de la zona de La Limita de Itaje hacia Las Aguamitas, en el municipio de Culiacán, un hombre fue asesinado y otro fue privado de la libertad. De acuerdo con información extraoficial, la situación fue reportada durante la madrugada al número de emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al parecer, se trató de sujetos armados que ingresaron al domicilio y uno de ellos hirió en el cuello a un hombre identificado como Alberto, de 18 años, quien perdió la vida. Sin embargo, una vez cometido el crimen, los agresores 'levantaron' a Abraham, quien se dice es primo de la víctima fatal. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, a pesar del operativo realizado por agentes en la zona se desconoce su paradero.

Los familiares de ambos involucrados se comunicaron con las autoridades, por lo que un poco más tarde arribaron al sitio elementos policiacos, quienes delimitaron la zona para evitar su contaminación. Además, se requirió la presencia de elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar el peritaje correspondiente. En cuanto al cadáver, fue trasladado por el Servicio Médico Forense al Ministerio Público.

No se reportan detenidos

En otro asunto, este pasado lunes se registraron cinco homicidios, se localizaron restos óseos y hubo ocho privaciones de la libertad. Uno de los casos ocurrió en la colonia Emiliano Zapata y otro más en el Campo El Diez. En lo que respecta al primer hecho, el hoy occiso fue identificado como José Ángel, de 28 años, quien fue asesinado a balazos mientras se ganaba la vida vendiendo pan.

#Seguridad | Atacan expendio de cerveza con artefacto explosivo al sur de Mazatlán; confirman un muerto uD83DuDEA8https://t.co/rAtflTeOZi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

El segundo homicidio corresponde a Juan Alberto, de 32 años, quien perdió la vida en la carretera Culiacán–El Dorado. Asimismo, durante la mañana, en el poblado Los Arredondo, perteneciente a San Pedro, municipio de Navolato, se halló un cadáver abandonado que más tarde fue identificado por sus familiares como Luis Alberto, de 35 años. La violencia en la entidad continúa dejando víctimas a su paso.

Fuente: Tribuna del Yaqui