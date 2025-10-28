Detectan campamento de sicarios y abaten a siete durante un operativo en Tepuche, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante un operativo desplegado en la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán, dejó como saldo a siete sicarios abatidos, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico. Las acciones se llevaron a cabo este martes 28 de octubre del 2025, cuando fuerzas federales y estatales concretaron estas acciones en las comunidades de Tepuche y Agua Blanca, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con la información oficial, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fuerza Aérea Mexicana (FAM) dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Policía Estatal Preventiva (PEP), participaron en este operativo. Trascendió que policías estatales realizaban reconocimientos de seguridad, cuando detectaron un asentamiento clandestino con personas armadas, por lo que solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo.

Como parte del despliegue de seguridad, el personal de seguridad contó con el apoyo de una aeronave Black Hawk. A su arribo al mencionado sector, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron agredidos con disparos de armas de fuego, logrando repeler el ataque. Al igual que integrantes del Grupo Interinstitucional, quienes también repelieron dos agresiones armadas más.

Entre los indicios asegurados se encuentran 7 reducidos, con un arma larga cada uno, 6 armas largas AK-47 que fueron abandonadas en el terreno, 21 cargadores, 790 cartuchos 7.62 x 39 y equipo táctico diverso. La Secretaría de Seguridad confirmó que se mantienen los reconocimientos terrestres en el área por parte del Grupo Interinstitucional, los cuales cuentan con el respaldo de una aeronave Black Hawk.

Delincuentes habrían asesinado al Mayor Jesús

Según un reporte extraoficial del portal de noticias Los Noticieristas, los criminales abatidos formaban parte de una célula delictiva que supuestamente asesinó al Mayor Jesús O. B., mejor conocido como 'Nocturno'. El homicidio se registró a las 06:50 horas del pasado 16 de octubre del presente año, en hechos registrados en la sindicatura de Tepuche, cuando el grupo encabezado por el mando militar fue emboscado por integrantes de la delincuencia organizada. Jesús O. B. sufrió lesiones en la cara y el tórax que le provocaron la muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui