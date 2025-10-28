Detienen a sujeto por secuestrar y amenazar de muerte a su propia abuela al norte de Sonora

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, lograron el rescate de una adulta mayor y también la detención del captor. El reporte oficial indica que el sujeto, identificado como Jesús E., de 31 años de edad, tenía privada de la libertad a la fémina, a quien tenía amenazada de muerte en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia Luis Donaldo Colosio. Lo impresionante del caso es que la víctima es abuela del detenido.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 8:16 horas del lunes 27 de octubre de 2025, cuando elementos policíacos recibieron el reporte sobre una persona de la tercera edad que fue privada de la libertad, por lo que se dirigieron a la calle Okanos. A su llegada, los agentes se entrevistaron con un hombre que dijo ser tío de Jesús E. y el denunciante indicó que su madre había sido secuestrada por su sobrino.

El detenido fue identificado como Jesús E., de 31 años de edad.

En su declaración, el reportante contó que el individuo tenía amarrada a la mujer, a quien amenazaba con quitarle la vida con un cuchillo que tenía en su poder. Los oficiales procedieron a verificar el testimonio del tío del agresor, por lo que observaron a través de la ventana y confirmaron lo dicho por el afectado. Sin embargo, al notar la presencia policial, Jesús E. amenazó con lastimar a su abuela y exigió a las autoridades que se fueran del lugar.

Fue en ese momento que los oficiales dieron aviso a la Centro de Atención Temprana y realizaron labores de convencimiento, aunque el sujeto solicitó la presencia de su esposa, padres y hermanos, además de un millón de pesos en efectivo para liberar a la mujer. Asimismo, entre sus peticiones, el secuestrador pidió un vehículo y despejar las calles para poder escapar, aunque el personal de seguridad logró forzar la puerta e ingresó a la propiedad.

Tras el ingreso de los policías, el hombre empujó a su abuela hacía enfrente, pero uno de los uniformados logró mantenerla a salvo, mientras que el nieto intentó agredir a otro de los oficiales con el arma blanca, pero, a pesar del ataque, el joven fue sometido y posteriormente arrestado. Además se aseguró un frasco con medicamento de nombre Alprazolam.

Por su parte, la víctima, quien presentaba lesiones en ambos brazos y crisis nerviosa, fue traslado a un hospital y su nieto fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana, junto con el indicio asegurado.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/tFzMEIOEev pic.twitter.com/kR0Iwnfqpa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui